شيرين عبد الوهاب تحتفل بتخطى أغنية "يا بتفكر يا بتحس" 100 مليون مشاهدة





وعلقت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " الى جمهورى الحبيب... 100 مليون شكرا " .

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والجدير بالذكر ، أن المطربة شيرين عبد الوهاب والمطربة اصالة تحيى حفلا غنائيا فى الشارقة يوم 19 فبراير المقبل وذلك فى أول حفل يجمع بينهما.





وتشدو المطربة شيرين عبد الوهاب بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب جمهورها فى الامارات ولعل من ابرزها اغنية "جرح تانى" واه ياليل".





بينما تشدو المطربة اصالة بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب جمهورها ولعل من ابرزها "بنت أكابر" و"نص حالة".









احتفلت الفنانة شيرين عبد الوهاب بتخطى اغنيتها " يابتفكر يا بتحس " 100 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية على اليوتيوب .