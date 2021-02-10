3 وصفات.. طريقة عمل الكيك بدون بيض

يعتبر الكيك من الاكلات الجانبية التى يمكن تناولها على وجبة الافطار بجوار كوب من الحليب أو أى مشروب ساخن.
نقدم لكم طريقة عمل طريقة عمل كيك بدون بيض بـ 3 وصفات مختلفة للشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.
الوصفة الأولى:
مقادير كيكة بدون بيض
2 كوب دقيق
كوب سكر
رشة ملح
1 و ربع كوب عصير برتقال
بشر برتقال
نصف كوب زيت
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ملعقة كبيرة خل
طريقة تحضير كيكة بدون بيض:
* يخلط عصير البرتقال والسكر والزيت وبشر البرتقال، ويخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح.
* يضاف خليط عصير البرتقال لخليط الدقيق ويضاف الخل، ويصب الخليط فى صينية مدهونة بالسمنةومرشوشة بالدقيق، توضع فى الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج.
الوصفة الثانية :
مقادير كيكة بدون بيض
2 كوب دقيق
كوب سكر
رشة ملح
1 وربع كوب عصير برتقال
بشر برتقال
نصف كوب زيت
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ملعقة كبيرة خل
عصير برتقال للوجه
سكر للوجه
شرائح برتقال للوجه
طريقة تحضير كيكة بدون بيض:
* يخلط الزيت والسكر وبشر البرتقال وعصير البرتقال والخل، ويخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح ثم يضاف ويقلب برفق.
* يصب فى قالب انجلش كيك مدهون بالزيت، وتوضع بالفرن على درجة حرارة 180 حتى النضج وتترك لتهدأ.
* يوضع شرائح البرتقال والسكر على النار ويضاف عصير البرتقال ويقلب الخليط ويضاف للوجه وتقطع الكيكة شرائح وتقدم.
الوصفة الثالثة:
مقادير كيك بدون بيض
2 كوب دقيق
1 كوب كوب سكر
1 باكو محسن كيك بشر برتقال
رشة ملح
1 ونصف كوب عصير برتقال
نصف كوب زيت
2 باكو فانيليا للوجه
سكر عصير برتقال أو ماء نصف ملعقة زبدة
طريقة تحضير كيك بدون بيض:
* يضرب في العجان (الويسك) الزيت والسكر وعصير وبشر البرتقال ويخلط الدقيق ومحسن الكيك والملح والفانيليا
* يضاف خليط الزيت لخليط الدقيق ويقلب كل الخليط و يصب الخليط في صينية مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالدقيق وتوضع في الفرن على درجة حرارة 180 لنحو 35 دقيقة و تترك لتبرد.
* بعد أن يسيح السكر تضاف له الزبدة وعصير البرتقال أو الماء و يقلب الخليط على النار و يترك ليهدأ و يضاف الصوص للكيك وتقطع وتقدم.