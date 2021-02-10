مران الإسماعيلى اليوم استعدادًا لمواجهة سيد البلد غدًا في الدوري "صور"

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ، بقيادة البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني للفريق، تدريباته إستعدادًا لمواجهة فريق الاتحاد السكندري غدًا ضمن منافسات الجولة ال١١ من مسابقة الدوري الممتاز.





وشهد المران وجود اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، والذي وعد لاعبي الفريق بصرف مكآفات في حالة الفوز علي الاتحاد كما طالبهم بالاستمرار على نفس أداء مبارة بيراميدز ومتابعة مسيرة فريق اادوري على هذا النحو.





فس حضور النائب المهندس أحمد عثمان، المشرف على فريق الكرة، والمهندس مدحت ورداني وعلي ابوجريشة وعماد سليمان أعضاء اللجنة الفنية بالنادي.









وجاء المران الختامي عبارة عن تسليم وتسلم في مساحات ضيقة

وكان هناك تدريبات منفردة لرضوان شريف وزياد طارق ومصطفي فارس