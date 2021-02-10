طريقة عمل الجلاش بالفراخ.. خطوة بخطوة

مقادير جلاش بالدجاج:





ورق جلاش

بصلة مفرومة

3 ثمرة فلفل رومي مفروم

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1 ملعقة كبيرة توابل دجاج

1 ملعقة صغيرة فلفل اسود

ملح

1 كوب لبن

بيضة

ثلاثة أرباع كيلو صدور دجاج شرائح

سمن





التزيين :

جبن شيدر مبشورة

ا وراق بقدونس





طريقة تحضير جلاش بالدجاج

* يشوح البصل فى زيت ويضاف الدجاج وفلفل رومى ويتبل بملح وفلفل وتوابل





* يدهن البايركس بالسمنة وترص طبقات من الجلاش وتدهن كل طبقة سمنة ثم تحشى بحشوة الدجاج وتغلق بطبقات الجلاش مدهونة سمنة





* ثم يسقى الجلاش باللبن مخفوق مع البيض ويتبل بملح





* ثم ترش الجبنة على الوجه





* تدخل الفرن حتى تمام النضج





* وتقدم بالهنا







