طريقة عمل الجلاش بالفراخ.. خطوة بخطوة

الجلاش من الأكلات المميزة، حيث اعتاد الكثيرون على تناول الجلاش كحلويات، ولكن البعض يفضل إضافة الحشوات المختلفة له، وتقديمه على السفرة بشكل جديد ومذاق رائع.
ولذلك نقدم لكم طريقة عمل الجلاش بالفراخ للشيف زينب مصطفى:
مقادير جلاش بالدجاج:
ورق جلاش
بصلة مفرومة
3 ثمرة فلفل رومي مفروم
1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
1 ملعقة كبيرة توابل دجاج
1 ملعقة صغيرة فلفل اسود
ملح
1 كوب لبن
بيضة
ثلاثة أرباع كيلو صدور دجاج شرائح
سمن
التزيين :
جبن شيدر مبشورة
اوراق بقدونس
طريقة تحضير جلاش بالدجاج
* يشوح البصل فى زيت ويضاف الدجاج وفلفل رومى ويتبل بملح وفلفل وتوابل
* يدهن البايركس بالسمنة وترص طبقات من الجلاش وتدهن كل طبقة سمنة ثم تحشى بحشوة الدجاج وتغلق بطبقات الجلاش مدهونة سمنة
* ثم يسقى الجلاش باللبن مخفوق مع البيض ويتبل بملح
* ثم ترش الجبنة على الوجه
* تدخل الفرن حتى تمام النضج
* وتقدم بالهنا