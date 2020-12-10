سهلة ولذيذة.. طريقة عمل جلاش بالحلاوة

جلاش بالحلاوة . جلاش بالحلاوة من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها في المنزل لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات وأقل المكونات، فقدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل





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مقادير جلاش بالحلاوة

جلاش

حلاوة

زيت

مكسرات مشكلة

عسل

كمبوت كمثرى





طريقة تحضير جلاش بالحلاوة

-يسخن الفرن على درجة حرارة 180

-يجهز قالب بايركس

-ترص طبقات الجلاش وتدهن بالزيت

-تضاف الحلاوة، وكمبوت الكمثرى

-تفرم المكسرات في الكبة، ثم تضاف في الحشوة

-تضاف طبقات الجلاش وتدهن بالزيت

-يقطع الجلاش على شكل مربعات، ويزين بالمكسرات

-تخبز في الفرن حتى يصبح ذهبي اللون نحو 10 دقائق