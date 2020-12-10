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مرأة

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل جلاش بالحلاوة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:32 م
طريقة عمل جلاش بالحلاوة
طريقة عمل جلاش بالحلاوة
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هاجر هانئ
جلاش بالحلاوة من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها في المنزل لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات وأقل المكونات، فقدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج  اتفضلوا عندنا طريقة عمل  جلاش بالحلاوة

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مقادير جلاش بالحلاوة
جلاش 
حلاوة 
زيت
مكسرات مشكلة 
عسل 
كمبوت كمثرى 

طريقة تحضير جلاش بالحلاوة
-يسخن الفرن على درجة حرارة 180
-يجهز قالب بايركس
-ترص طبقات الجلاش وتدهن بالزيت
-تضاف الحلاوة، وكمبوت الكمثرى
-تفرم المكسرات في الكبة، ثم تضاف في الحشوة
-تضاف طبقات الجلاش وتدهن بالزيت
-يقطع الجلاش على شكل مربعات، ويزين بالمكسرات
-تخبز في الفرن حتى يصبح ذهبي اللون نحو 10 دقائق
-تسقى بالعسل الأبيض وشراب الكمبوت المتبقي من الكمبوت
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