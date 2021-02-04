طريقة عمل جلاش بمهلبية القرع

تقدم الشيف غادة التلي كل ما هو مشهي وسريع ولذيذ، طريقة عمل جلاش بالمهلبية، بمذاق جديد لحلوى الجلاش:
مقادير جلاش بمهلبية القرع
قرع عسل مسلوق
ماء سلق القرع
كريمة
نشا
سكر
شربات جاهز
فستق مجروش
سوداني مجروش
زبدة مذابة
زيت
طريقة تحضير جلاش بمهلبية القرع:
* يخلط النشا والسكر وماء سلق القرع والكريمة واللبن.
* يوضع الخليط على النار.
* يضاف القرع المهروس ويقلب حتى الغليان ويغلظ القوام.
* تضاف المكسرات ويقلب كل الخليط.
* تسيح الزبدة مع الزيت ويدهن به ورق الجلاش ويكون منه طبقة فى البايركس.
* يضاف خليط المهلبية بالمكسرات.
* تضاف على الوجه طبقة أخرى من الجلاش المدهون بالزبدة والزيت.
* يمكن أن تكرر الخطوتان السابقتان.
* يقطع ويوضع فى الفرن حتى تمام النضج.
* يسقى بالشربات وتقدم.