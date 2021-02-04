طريقة عمل جلاش بمهلبية القرع

تقدم الشيف غادة التلي كل ما هو مشهي وسريع ولذيذ، طريقة عمل جلاش بالمهلبية، بمذاق جديد لحلوى الجلاش:

مقادير جلاش بمهلبية القرع

قرع عسل مسلوق

ماء سلق القرع

كريمة

نشا

سكر

شربات جاهز

فستق مجروش

سوداني مجروش

زبدة مذابة

زيت

طريقة تحضير جلاش بمهلبية القرع:

* يخلط النشا والسكر وماء سلق القرع والكريمة واللبن.

* يوضع الخليط على النار.

* يضاف القرع المهروس ويقلب حتى الغليان ويغلظ القوام.

* تضاف المكسرات ويقلب كل الخليط.

* تسيح الزبدة مع الزيت ويدهن به ورق الجلاش ويكون منه طبقة فى البايركس.

* يضاف خليط المهلبية بالمكسرات.

* تضاف على الوجه طبقة أخرى من الجلاش المدهون بالزبدة والزيت.

* يمكن أن تكرر الخطوتان السابقتان.

* يقطع ويوضع فى الفرن حتى تمام النضج.

* يسقى بالشربات وتقدم.

