يعد الجلاش من الاطعمة متعددة الاستخدامات والتى يمكن صنع اطباق عديدة منها مثل الجلاش بالكريمة وبالفول السوداني والمكسرات أو الأكلات الرئيسية مثل الجلاش باللحمة المفرومة أو جلاش بالمشروم و السوسيس.









ونقدم لكم طريقة عمل جلاش بالمشروم والسوسيس بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.





مقادير جلاش بالمشروم و السوسيس

سوسيس مشروم

طماطم

جبنة مبشورة

بابريكا

بصل

ثوم

جلاش

ملح وفلفل

فلفل الوان

بيض – لبن ( حسب الرغبة )

كزبرة او بقدونس





طريقة عمل جلاش بالمشروم و السوسيس

* شوحى السويس اولا ثم ضعى معه البصل والفلفل الالوان والثوم المفروم ثم ضيفى اليه المشروم والطماطم.

* قلبي الخليط جيدا مع ملح وفلفل و بابريكا ثم ضعى الخليط مع السوسيس على الجلاش و جزء من الجبنة

* يلف الجلاش مثل الرول و يدهن بالزيت او زبدة من فوق و رشى عليه بابريكا و جبنة من فوق وممكن ان يدهن بالبيض و اللبن.