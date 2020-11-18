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طريقة عمل جلاش بالمشروم والسوسيس

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:21 م
طريقة عمل جلاش بالمشروم
طريقة عمل جلاش بالمشروم والسوسيس
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اسماء محمد
يعد الجلاش من الاطعمة متعددة الاستخدامات والتى يمكن صنع اطباق عديدة منها مثل الجلاش بالكريمة وبالفول السوداني والمكسرات أو الأكلات الرئيسية مثل الجلاش باللحمة المفرومة أو جلاش بالمشروم و السوسيس.


ونقدم لكم طريقة عمل جلاش بالمشروم والسوسيس بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير جلاش بالمشروم و السوسيس
سوسيس مشروم 
طماطم 
جبنة مبشورة
بابريكا 
بصل
ثوم 
جلاش 
ملح وفلفل 
فلفل الوان 
بيض – لبن ( حسب الرغبة ) 
كزبرة او بقدونس 

طريقة عمل جلاش بالمشروم و السوسيس
* شوحى السويس اولا ثم ضعى معه البصل والفلفل الالوان والثوم المفروم ثم ضيفى اليه المشروم والطماطم.
* قلبي الخليط جيدا مع ملح وفلفل و بابريكا ثم ضعى الخليط مع السوسيس على الجلاش و جزء من الجبنة
* يلف الجلاش مثل الرول و يدهن بالزيت او زبدة من فوق و رشى عليه بابريكا و جبنة من فوق وممكن ان يدهن بالبيض و اللبن.
* ادخلي الجلاش في الفرن حتى يصبح لونه ذهبيا و يقدم وبالهنا والشفا.
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