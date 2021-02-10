نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث عند تسخين الخبز على النار؟.. وسعر غير متوقع لإطلالة نسرين طافش
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:01 م
اضرار تسخين الخبز
نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرزها خلال التقرير التالي..
مرض الكبد الدهني هو حالة شائعة ناجمة عن تخزين الدهون الزائدة في الكبد، ومعظم الأشخاص ليس لديهم أعراض ، ولا يسبب لهم مشاكل خطيرة في بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الكبد، ولكن يمكنك في كثير من الأحيان الوقاية من مرض الكبد الدهني أو عكسه من خلال تغيير نمط الحياة. عصير الليمون والكركم هو مشروب صحي ومنعش له العديد من الفوائد الصحية، ويعتبر أفضل طريقة للحصول على الفوائد العلاجية، ويستخدم الكركم كتوابل غذائية لعدة قرون، الكركمين، وهو المادة الكيميائية النباتية الأساسية في الكركم، فعال ضد مجموعة متنوعة من الاضطرابات مثل فقدان الشهية والجروح السكري وأمراض الكبد والتهاب المفاصل والأمراض الالتهابية.
يعد الدوار
من المشكلات المتكررة بين الناس وتسبب عدم الاتزان للإنسان والدوخة ويزداد بشكل خاص بين كبار السن
شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها
يفضل الكثير من الأشخاص تسخين الخبز
على نار الموقد ، ورغم أنه طريقة سريعة لتسخين الخبز، خاصة بعد حفظه في الثلاجة ، إلا أنه عادة ما يكون كارثة ؛ يسبب العديد من المشاكل الصحية ويسبب السرطان