نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث عند تسخين الخبز على النار؟.. وسعر غير متوقع لإطلالة نسرين طافش

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مرض الكبد الدهني هو حالة شائعة ناجمة عن تخزين الدهون الزائدة في الكبد، ومعظم الأشخاص ليس لديهم أعراض ، ولا يسبب لهم مشاكل خطيرة في بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الكبد، ولكن يمكنك في كثير من الأحيان الوقاية من مرض الكبد الدهني أو عكسه من خلال تغيير نمط الحياة.







عصير الليمون والكركم هو مشروب صحي ومنعش له العديد من الفوائد الصحية، ويعتبر أفضل طريقة للحصول على الفوائد العلاجية، ويستخدم الكركم كتوابل غذائية لعدة قرون، الكركمين، وهو المادة الكيميائية النباتية الأساسية في الكركم، فعال ضد مجموعة متنوعة من الاضطرابات مثل فقدان الشهية والجروح السكري وأمراض الكبد والتهاب المفاصل والأمراض الالتهابية.