بإطلالة رياضية.. نسرين طافش تخطف قلوب متابعيها

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها عبر خاصية استوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت نسرين طافش في الصورة بإطلالة رياضية مما لفت انتباه متابعيها.





يذكر أن أكدت الفنانة نسرين طافش ، أن مسلسل "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصري، والذي عرض مؤخرا لم يتعرض لأي مشاكل، وأن اعتذار المخرج أمر طبيعي.





وتابعت في تصريح لصدى البلد: هناك مخرج واحد كان من المفترض أن يتولى مسئولية إخراج العمل ولكنه اعتذر لأسباب تتعلق بارتباطه بأعمال فنية أخرى.



