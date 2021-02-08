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فن

بإطلالة رياضية.. نسرين طافش تخطف قلوب متابعيها

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:37 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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ندى فكري
نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها عبر خاصية استوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت نسرين طافش في الصورة بإطلالة رياضية مما لفت انتباه متابعيها. 

يذكر أن أكدت الفنانة نسرين طافش، أن مسلسل "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصري، والذي عرض مؤخرا لم يتعرض لأي مشاكل، وأن اعتذار المخرج أمر طبيعي.

وتابعت في تصريح لصدى البلد: هناك مخرج واحد كان من المفترض أن يتولى مسئولية إخراج العمل ولكنه اعتذر لأسباب تتعلق بارتباطه بأعمال فنية أخرى.

وأكدت أن المخرج سميح النقاش الذي تعاقد على إخراج المسلسل هو موهوب ومتحمس وجلسات العمل المكثفة التي جمعتني به أثبتت أن العمل سيشهد نجاحا كبيرا.

المسلسل من بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمي، مهند حسني، وقصة ماجد المصري، ويقوم بكتابة السيناريو والحوار السيناريست فداء الشندويلي، ويخرجه سميح النقاش.
بإطلالة رياضية.. نسرين طافش تخطف قلوب متابعيها
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