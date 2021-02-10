طرق علاج منزلية لـ الدوار والدوخة

يعد الدوار من المشكلات المتكررة بين الناس وتسبب عدم الاتزان للإنسان والدوخة ويزداد بشكل خاص بين كبار السن.





طرق علاج منزلية للدوار والدوخة للتمكن من التخلص منه بشكل سريع وذلك وفقا لما أورده "timesofindia".





أول الأشياء أولًا ، عندما يشعر الشخص بالدوار ، يجب أن يجلس على الفور لتقليل فرصة الإصابة إذا سقط. الدوار هو إحساس بالدوار، مما يجعل الناس يشعرون بالمرض ويحد من حركتهم، بينما يتناول الأشخاص الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية لعلاج الدوار، فإنه ليس مطلوبًا دائمًا، خاصةً عندما تعمل العلاجات الطبيعية بشكل جيد دون أي آثار جانبية،





الدوار هو أحد أعراض حالة صحية أساسية أو عدة حالات مختلفة، يمكن أن يستمر الدوار في الظهور حتى يتم تحديد السبب الأساسي والعناية به.





إذا كنت تشعر بالدوار في كثير من الأحيان ، يجب عليك استشارة طبيبك لمعرفة السبب الكامن وراء ذلك على الرغم من حدوث ذلك لأول مرة ، فإليك بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك تجربتها.





شاي الزنجبيل

وفقًا لدراسة نُشرت في Journal of Acupuncture and Tuina Science ، يمكن لجذر الزنجبيل أن يقلل من آثار الدوار.





يمكنك تناوله عن طريق غلي جذر الزنجبيل في الماء لمدة 5 دقائق ثم رش هذا الماء، يمكنك إضافة العسل إلى الماء لتقليل المرارة، يمكن أن يساعد شرب شاي الزنجبيل مرتين يوميًا في تقليل الغثيان والدوار وأعراض الدوار الأخرى.





لوز

اللوز مصدر غني بفيتامين A و B و E ويمكن أن يساعد تناول حفنة من اللوز في تخفيف أعراض الدوار على الرغم من أنه ليس من الواضح حتى الآن كيف يساعد اللوز بالضبط في مكافحة هذه الحالة.





اشرب الماء

يمكن أن يسبب الجفاف أعراض الدوار. حتى الجفاف الخفيف يمكن أن يحفز هذه الحالة. يمكن أن يقلل الحفاظ على رطوبتك من الدوار ومشاكل التوازن.





زيوت عطرية

الزيوت الأساسية هي واحدة من أبسط العلاجات وأكثرها فعالية للعديد من المشاكل. يمكن أن يساعد حتى في إدارة أعراض الدوار، بما في ذلك الغثيان والصداع والدوخة.





يمكنك استخدام زيت النعناع والزنجبيل والليمون والخزامى الأساسي في الموزع للحصول على راحة فورية.





العسل وخل التفاح

من المعروف أن كل من العسل وخل التفاح يزيدان من تدفق الدم في الدماغ. تناول مقدارين من العسل مع جزء من خل التفاح لعلاج أعراض الدوار.



