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رياضة

ليفربول يوجه رسالة دعم لـ كلوب عقب وفاة والدته بفيروس كورونا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:05 م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
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ياسمين تيسير
وجه نادي ليفربول الانجليزي، رسالة دعم لـ يورجن كلوب المدير الفني للفريق عقب وفاة والدته منذ قليل متأثره بإصابتها بفيروس كورونا المستجد. 

ونشر الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" صورة لـ كلوب. 

وعلقت: "لن تمشي وحدك مطلقا يا كلوب". 

واعلنت صحيفة "ميرور" البريطانية وفاة والدة يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن عمر 81 عاما متأثرة بفيروس كورونا.

وحسب تقارير الصحيفة، فإن مدرب الريدز لن يستطيع السفر إلى إلمانيا لحضور جنازة والدته بسبب القيود المفروضة على رحلات الطيران بين البلدين.

وكتب الألماني: "كانت تمثل لي كل شيء، كانت تجسيدا حقيقيا لمعنى الأم، خسرت جزءا كبيرا في حياتي".

وأضاف: "ما يؤلمني هو أنني لن أستطيع السفر لتوديعها وحضور جنازتها كشخص مؤمن، أنا أعلم أنها في مكان أفضل الآن.
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