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أخبار البلد

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: تم حل أكثر من 1000 شكوى وديا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:50 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة طلبت حصر الأصول الثابتة للمؤسسات الصحفية، وفوجئنا أن بعض الأصول الثابتة لم تكن لها حقوق ملكية، وبعضها أصول ثابتة بسيطة، وأخرى بها معوقات.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أننا بدأنا نذهب لفحص هذه الأصول لوجود حل، مؤكدا أن المؤسسات الصحفية رغم مديونياتها إلا أنها غنية بأصولها، موضحا أن هذه المديونيات منذ سنوات تصل إلى ٤٠ عاما ولكن لابد أن نعرف أن هناك مؤسسات بدأت ديونها في الجدولة وهي تسير على أعلى ما يمكن.

وحول لجنة الشكاوى، قال رئيس الهيئة الوطنية، إن أول ما توليت المنصب تلقيت عددا كبيرا جدا من الشكاوى لم أتلقَه في حياتي، ورئيس لجنة الشكاوى وليد عبدالعزيز تلقى ما يقرب من ١٠٠ شكوى وحل كثير منها وديا.

وطلب رئيس الهيئة الوطنية، بالتكاتف في ظل هذه الفترة الصعبة، موضحا أن الهدف الحقيقي هي المؤسسات الصحفية، ولكن هذه الشكاوي تأخذ وقتا كبيرا جدا.

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