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رابط التسجيل في منصة المراجعات النهائية لطلاب معاهد البعوث الإسلامية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:47 م
رابط التسجيل في منصة
رابط التسجيل في منصة المراجعات النهائية لطلاب معاهد البعوث
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محمد شحتة
أعلن علن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بمعاهد البعوث الإسلامية عن رابط التسجيل الدخول إلى منصة المراجعات النهائية ( عن بعد)، انطلاقًا من اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية للطلاب الوافدين، وتذليل كافة الصعاب التي قد تعوق تفوقهم الدراسي.


وأوضح المركز، أن المراجعات ستبدأ، في الفترة من (13 إلى 18) فبراير 2021م، استعدادًا لامتحانات طلاب المرحلتين"الإعدادية والثانوية" بمعاهد البعوث الإسلامية (بنين وفتيات).


ويعد إنشاء هذه المنصة تدعيم للعملية التعليمية، ومساعدة الطلاب على تحصيل ومراجعة ما درسوه خلال السنة الدراسية 2020/2021م، حيث ستحتوي تلك المنصة على محتوى تعليمي جيد يساعد الطلاب على استيعاب المعلومة واستذكارها، كما تتيح لهم المنصة التفاعل الإيجابي مع المعلمين، من خلال خاصية البث المباشر ومشاهدتهم صوتًا وصوره، يتمكنون من خلالها عرض أسئلتهم الخاصة بالمناهج الدراسية على المعلمين، ويقومون بالرد على تساؤلاتهم.


ويمكن للطلاب والطالبات التسجيل من هنا
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