ارتدت عن الإسلام واعتنقت اليهودية .. من هي بسمة الكويتية

"أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية، أعلن تركي للإسلام وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية" .. بهذه الكلمات قلبت الفنانة بسمة الكويتية مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو تعلن فيه ارتدادها عن الإسلام واعتناقها اليهودية .





بسمة الكويتية أصبحت التريند خلال الساعات القليلة الماضية بعد تصريحاتها وهجومها على الإسلام ، وأثارت الجدل مرات عديدة بطرق مختلفة ، حيث قالت مسبقًا إنها تحفظ القرآن كاملًا وأنها من ضمن العشرة الأوائل في حفظ القرآن الكريم بالكويت، لكنها في نفس الوقت تعشق الغناء والفن الذي قالت عنه قبل ذلك إنه حراما وتريد أن تتركه.





وقالت بسمة الكويتية في الفيديو الأخير :" أعلن معارضتي وعدم انتمائي لنظام آل صباح الذي يرفض التطبيع وحرية الرأي .. لا ولاء ولا انتماء".





كانت تسعى بسمة الكويتية لتكون نجمة الطرب الخليجي لكنها لم تستطع تحقيق ذلك الحلم ، فقد اعتزلت لمدة عام كامل وعادت بعدها لتعلن لجمهورها انها ستكون نجمة الخليج لتثير الجدل من جديد .





خلال فترة اعتناقها الإسلام ، صرحت بسمة الكويتية بعد تصريحات احتسبت عليها فيما بعد ، حيث قالت سابقًا إن الفن محرم وتتمنى الهداية من الله والاعتزال لكنها في نفس الوقت تهوى الغناء والرقص بشدة .





كما قالت بسمة الكويتية مسبقًا انها لا تحب مهنة التمثيل وتعتبرها مهنة صعبة ولا تجيدها ولا تستطيع التصنع لتصبح ممثلة مشهورة .





من هي بسمة الكويتية ؟





بسمة هي فنانة كويتية من أصول عراقية ولدت في دولة الكويت لوالدة كويتية ، لا تقيم في دولة الكويت الآن ، ولا تحمل الجنسية الكويتية لعدم توافقها مع شروط حمل الجنسية ، اسمها الحقيقي هو ابتسام الحميد ويلقبها المتابعون باسم بسمة الكويتية ، وهي مغنية وممثلة اعتزلت ولكنها عادت في سنة 2016 م .