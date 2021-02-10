حافظة للقرآن وتؤمن بأن الفن حرام.. سر ارتداد بسمة الكويتية عن الإسلام واعتناق اليهودية

شخصية مشوشة ذات طابع هلامي لا تنفصل عنه من خلال تصريحاته المتضاربة وآرائها العكسية التي لا تكشف سوى عن سيدة مضطربة نفسيا لا تعرف ماذا تريد وأي خيار يمكنها الركون إليه.





انتهى الحال بالمغنية بسمة الكويتية إلى الارتداد عن الإسلام واعتناق اليهودية جهرا من خلال مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت فيه سخطها على تفاصيل حياتها تحت شعار لا ولاء ولا انتماء.









متناقضات في حياة بسمة الكويتية





هي كويتية وليست كويتية، فقد ولدت لأم كويتية بالكويت ولا تحمل الجنسية الكويتية وبلدها الأم إريتريا، وكثيرا ما طالبت بالحصول على الجنسية الكويتية لكنها قوبلت بالرفض، وهي بسمة وليست بسمة بل إن إسمها الحقيقي ابتسام الحميد.





بسمة الكويتية تزعم أيضا أنها حافظة للقرآن الكريم ومن ضمن العشرة الأوائل في حفظ القرآن الكريم بالكويت، لكنها في نفس الوقت تعشق الغناء والفن الذي قالت عنه قبل ذلك أنه حراما وتريد أن تتركه.









اعتزلت بسمة الكويتية الغناء لمدة عام كامل، وبعد أن عادت للغناء قالت بانها ستصبح ملكة الغناء الخليجي، ولكنها لم تلق شهرة واسعة أو نجاحا ملحوظا في الأوساط الجماهيرية.





في أكثر من مرة هاجمت بسمة الكويتية حفلات هلا فبراير الشهيرة في الكويت لعدم استدعائهان وقالت غنها تعتمد على الوساطة في دعوة الفنانين الذين يقدمون الحفلات.





لماذا ارتدت بسمة الكويتية





في فيديو نشرته بسمة الكويتية على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت فيه تحولها لليهودية وأظهرت فيه سخطا كبيرا على الواقع الكويتي وفاجأت الجمهور بميولها للكيان الصهيوني ومهاجمة الإسلام.





نشرت بسمة الكويتية فيديو قالت فيه ""أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية، أعلن تركي للإسلام وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية".





وتابعت "أعلن معارضتي وعدم انتمائي لنظام آل صباح الذي يرفض التطبيع وحرية الرأي .. لا ولاء ولا انتماء".





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مطالب بمعاقبة بسمة الكويتية





أحدث فيديو بسمة الكويتية ردود افعال كبيرة وجدلا واسعا نظرا لما حملته كلماتها - التي لم يتم ذكرها في التقرير - من هجوم وسباب للدين الإسلامي والنظام الكويتي وطالبت الجماهير بالقبض عليها وعقابها وفقا للقانون.





كما طالب جمهور الوطن العربي والكويت بعدم إلصاق صفة كويتية بالمطربة المغمورة، لأنه لا شرف للكويت أو الوطن العربي في انتماء وولاء هذه الشخصية لدولة عربية عريقة مثل الكويت.





يذكر انه منذ شهر تقريبا أعلن المذيع الكويتي محمد المؤمن ارتداده عن الإسلام واعتناق المسيحية لأسباب غير مفهومة وسط جدل كبير من متابعيه.