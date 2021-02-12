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محافظات

الاستزراع السمكي ..تقنيات حديثة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية في مصر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:14 م
صدى البلد
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احمد صالح

تعتبر  تكنولوجيا الاستزراع الأسماك فى الاقفاص البحرية ، واحدة من التقنيات الحديثة لتعظيم استغلال الموارد البحرية كأحد الموارد الطبيعية بالدولة ، خاصة وان  الدستور المصرى 2014 م. ، نص على حسن إدارة واستغلال مواردنا الطبيعية.

وقدم الدكتور أشرف الدكر عميد كلية الاستزراع السمكي والمصايد البحريه بجامعة العريش محافظة 

شمال سيناء ، دراسة تتضمن رؤية الكلية نحو تطوير تقنيات الاستزراع البحرى كأحد محاور التنمية الاقتصادية فى مصر، وذلك في إطار الدراسة التي يجري الاعداد لها تحت عنوان  " الأمن المائي والغذائي لجمهورية مصر العربية"  والتى يعدها  مركز الدراسات الاستراتيجية القومية والإقليمية بجامعة عين شمس بتكليف من مؤسسة  الرئاسة.

  
وقال، إنه تم تدعيم الدراسة  بخريطة توزيع الأقفاص البحرية فى حوض البحر المتوسط وعددها 23000 قفص وفقا للإحصائيات التي أجريت في عامة 2015م.،   والتى تبين بوضوح  أن معظم الاقفاص السمكية تتمركز فى دول شمال المتوسط مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا ومالطا وتركيا وفرنسا وغيرها وإن دول جنوب المتوسط مثل مصر وليبيا والمغرب ولبنان وسوريا وغيرها لا تمتلك هذه التكنولوجيا ، رغم أنها  من الدول النامية الأكثر احتياجا لإنتاج الغذاء والأسماك .

ولفت  بان الدول المتقدمة كان لها الأفضلية فى زيادة إنتاجها السمكى البحرى خاصة من اسماك الدنيس والقاروص، حيث  كانت أكثر استغلال لمواردها الطبيعية البحرية مقارنة بدول جنوب المتوسط "باستثناء دولة تونس" والتى كان مردود استزراع الأسماك فى الاقفاص البحرية لديها ، أكبر الأثر فى زيادة الإنتاج السمكى من 600  (ستمائة) طن سنة 2000  إلى 6000 (ستة آلاف) طن  في عام 2011 نتيجة استزراع الأسماك في الاقفاص البحرية.  

وأكد علي  أن استغلال الموارد البحرية  بكفاءة اقتصادية عالية،  يعد من الأسس الفعالة التى ينبغى أن ترتكز عليها خطط التنمية الاقتصادية للدولة المصرية ، والتى حرصت عليها إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية  كنموذج للاستثمار البحرى فى مشروع الفيروز الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه منذ عدة أيام.
كما قامت الهيئة الهندسية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة بتحديد ما يقرب من 23 موقعا صالحا للاقفاص البحرية العائمة ، تنتظر الحصول علي التراخيص اللازمة  للانطلاق نحو مجالا أكثر إنتاجا وربحية فى صناعة الاستزراع البحرية الواعدة.
حيث سيعمل  هذا المجال على توفير عشرات آلالف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ، فضلا عن رفع معدلات تشغيل المفرخات البحرية  ومصانع الاعلاف سواء المملوكة للقطاع الخاص او القطاع الحكومي

ولفت الي ان  فريق عمل الدراسة برئاسة الدكتور اشرف عمران رءيس مركز الدراسات  ؛ ويضم  الدكتور  عبد الناصر هلال - المدير التنفيذى للمركز وتحت قيادة الدكتور حسام عيسى رئيس جامعة عين شمس الأسبق،  ورئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب الحالى ، كما تم ضم المهندس مجد البواب وكيل وزارة الثروة السمكية  " علي المعاش "والخبير المخضرم فى الثروة السمكية إلى فريق العمل.

وقد اتجهت جامعة العريش محافظة شمال سيناء،   الي اقامة مركز للاستزراع السمكي علي مياه الابار  ، ليكون قبلة علمية  جديدة لشباب الخريجين بما يمكنهم من إقامة مشروعات صغيرة مماثلة من اجل توفير فرص عمل ونشر ثقافة الاستزراع السمكي ، فضلا عن إسهاماته في تطوير وتنمية المشروعات الخاصة الاستزراع السمكي في المنطقة.  
 

اقرا ايضا:
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الاستزراع السمكي ..تقنيات حديثة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية في مصر
الاستزراع السمكي ..تقنيات حديثة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية في مصر
الاستزراع السمكي ..تقنيات حديثة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية في مصر
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