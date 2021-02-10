تجارة القاهرة تعلن موعد الفصل الدراسي الثاني.. اتحاد الطلاب يضع خطتين للأنشطة.. والجامعة: كيفية الحضور تتوقف على الظروف الصحية

آخر أيام الامتحانات.. تجارة القاهرة تكشف عن موعد بدء التيرم الثاني ونظام الحضور

رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة يكشف عن وضع الأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني









بعد اتخاذ القرارات النهائية بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكيفية إجرائها والمواعيد المحددة لإقامتها والانتهاء منها، يتساءل الكثير من الطلاب عن ملامح الفصل الدراسي الثاني وكيفية الدراسة به.





وفي هذا التقرير يعرض "صدى البلد"، آخر ملامح الفصل الدراسي الثاني ، وماذا قال عمداء الكليات عن كيفية إجراء الدراسة به ، وكذلك إقامة الأنشطة الطلابية وأشكالها .









كشف الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة عن موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالكلية .





وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيتم البدء في الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من يوم 27 من شهر مارس القادم .





وأضاف "شحاتة" أنه من المقرر الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول في نفس اليوم ، حيث يتم البدء في الفصل الدراسي الثاني مباشرة بعد الانتهاء من الامتحانات ، لتوفير الوقت على الطالب .





وأشار إلى أن نظام الحضور بالفصل الدراسي الثاني من المقرر أن تكون ، بنفس طريقة الحضور بالفصل الدراسي الأول، حيث تجمع بين التعليم الحضوري في مقر الكلية ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ، وتقسيم الطلاب على مجموعات وتحديد أيام لكل مجموعة ، كما أنه سيكون هناك جزء "أونلاين" من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية .





وأكد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة ، استعداد الكلية لأي سيناريوهات قد تطرأ خلال الفترة المقبلة ، وانتظار أي قرارات جديدة من الجامعة بهذا الشأن .





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من جانبها، قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة أن طريقة تلقي الطلاب للمقررات والبرامج الدراسية ، وكذلك شكل الحضور بالكلية ، متوقف على الظروف التي سنشهدها حينها .





وأوضحت الدكتورة هويدا مصطفى ، أنه لا يوجد حتى الآن قرار مباشر فى هذا الأمر ، حتى تتضح الأمور ، فالكلية في انتظار توجيهات من الجامعة و فقا للظروف حينها .





وأكدت عميدة كلية الإعلام استمرار تقديم الورش الدورات التدريبية للطلاب ، لتنمية مهاراتهم على المنصات الالكترونية وتعريفهم بأشكال الامتحانات ، خاصة بعد قرار إجراء الامتحانات أونلاين .





وكان الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة قد أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن نظام حضور الطلاب بالفصل الدراسي الثاني وكيفية طرح المقررات الدراسيه لهم يتوقف على الظروف الصحية المتعلقة بجائحة كورونا .





وأكد أن الجامعة بها كافة الإمكانيات التي تتيح إجراء الفصل الدراسي الثاني بكافة الطرق ، كما أن الطلاب مؤهلون بشكل كبير على استخدام كافة الإمكانيات التكنولوجية الحديثة وتسخيرها في العملية التعليمية .





وفيما يتعلق بالأنشطة الطلابية ، قال مؤمن أشرف رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة ، أن هناك العديد من الخطط الموضوعة من قبل إتحاد الطلاب بالجامعة بشأن الأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني .





وأوضح في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه في حال استقرار الأوضاع الصحية ، وبناءا على توجيهات مجلس الجامعة فسيتم عودة الأنشطة الحضورية مرة أخرى مثل الجوالة والأنشطة الرياضية الأخرى المتعارف عليها .





وأضاف ، أن الاتحاد وضع خطة بديلة "أونلاين" والتي سيتم من خلالها طرح العديد من الأنشطة الالكترونية بكافة اللجان من خلال المنصات الالكترونية الخاصة بكل كلية .





ونوه رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة بأنه سيتم البدء في طرح العديد من الأنشطة في مختلف المجالات خلال الفصل الدراسي الثاني بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول .





وتابع أن الجامعة تسعى للاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية المتاحة ، من خلال طرح الدورات التدريبية للطلاب ، والمسابقات في مختلف المجالات.