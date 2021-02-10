تكليف حسن خليل بمنصب رئيس القاهرة الأزهرية خلفاً لـ مصطفى وافي

قرر الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، تكليف الدكتور حسن خليل، أحد علماء الأزهر الشريف، بمنصب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، خلفا للشيخ مصطفى وافي.





وكان وكيل الأزهر قرر منذ أيام، نقل مصطفى وافي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية إلى وظيفة غير قيادية (استشاري رئيس إدارة مركزية) ويوجه للعمل بمدينة البعوث الإسلامية، ويتم تكليفه بالعمل المناسب بمعرفة رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية.





من ناحية أخرى، قرر الإمام الأكبر شيخ الأزهر، تعيين الآتية أسماؤهم بالوظائف القيادية الآتية :





- أسامة سيد محمد درويش، مدير عام الإدارة العامة للإعلام

- محمد سيد محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للبحوث الفنية

- محمود سالم محمود سالم، مدير عام الإدارة العامة لمعهد ثانوي القاهرة

- ابراهيم محمد ابراهيم عبد الحليم، مدير عام الإدارة العامة للعلوم الدينية والعربية بالمنيا

- عبد اللطيف حسن طلحة حسن، مدير عام الإدارة العامة للعلوم الدينية والعربية بجنوب سيناء

- عزت سعد زغلول أحمد ، مدير عام الإدارة العامة لتشغيل وصيانة الأجهزة والحاسبات الإلكترونية

- وليد السيد أو العينين، مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

- حسام فتوح حماد السيد، مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب بكفر الشيخ

- محمد فخري أحمد العشري، مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب بالقليوبية

- جمالات كامل حسن أحمد، مدير عام الإدارة العامة للعلوم الدينية والإعلام الديني بالأقصر

- عادل عبد الصمد يوسف عبد الحافظ، مدير عام الإدارة العامة للدعوة والإعلام الديني بكفر الشيخ

- محمد أحمد محمد أبو زيد، مدير عام الإدارة العامة للدعوة والإعلام الديني بالمنوفية

- أحمد علي محمود محمد همام، مدير عام الإدارة العامة للإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية

- حمدي محمد طه أحمد، مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني بأسوان

- حسن إبراهيم يحي محمد، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية ولجان الهيئة