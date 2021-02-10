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اقتصاد

بمعدل نمو 19.7%.. القابضة للتأمين: 1.8 مليار جنيه حصة الدولة في أرباح الشركة خلال 2020/2019

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:16 م
صدى البلد
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علياء فوزي
كشفت شركة مصر القابضة للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع حصة وزارة المالية فى أرباحها خلال 2019 /2020 لتبلغ 1.8 مليار جنيه مقابل مبلغ 1.5 مليار جنيه عام 2018 /2019 بمعدل نمو قدره 19.7 %.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إن إجمالى المبالغ المسددة للدولة ( أرباح موزعة وضرائب وتأمينات ) من شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة عن العام المالى 2019/2020 بلغت 3.9 مليار جنيه.

واشارت الشركة، الى أن إجمالى الأقساط المصدرة بشركتى التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين عام 2019/2020 مبلغ 14.4 مليار جنيه مقابل مبلغ 13.4 مليار جنيه عام 2018/2019 بمعدل نمو قدره 6.9%.

وتابعت "إجمالى الاستثمارات لمجموعة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة فى 30/6/2020 مبلغ 60.8 مليار جنيه، فيما ارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق لشركتى التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين فى 30/6/2020 ليبلغ 37.2 مليار جنيه مقابل مبلغ 35.1 مليار جنيه فى 30/6/2019 بمعدل نمو قدره 6.0%".

يشار إلى أن مجموعة مصر القابضة للتأمين نجحت فى الحفاظ على التصنيف الائتماني الدولي لشركات التأمين التابعة B++ من مؤسسة AMBest الدولية بنظرة مستقبلية مستقرة مما يدلل على توقع مؤسسة التصنيف إستقرار الإتجاهات السوقية والمالية.

كما نجحت فى حصول شركة مصر للتأمين على تصنيف إئتمانى قوى من شركة Fitch ، مما يعنى أن شركات المجموعة تتمتع بمراكز مالية وفنية قوية للغاية ولديها وضعية متميزة فى الملاءة الإئتمانية فى مقابل الإلتزامات التأمينية الحالية.
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