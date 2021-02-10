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أخبار العالم

كل الخيارات متاحة.. هل تعود الكويت للحظر الجزئي بسبب كورونا؟

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:48 م
الكويت
الكويت
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محمود نوفل
كشفت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن مصادر حكومية رفيعة المستوى، وجود مخاوف كبيرة  لدى السلطات الصحية داخل الكويت، من التجمعات والاحتفالات بالأعياد الوطنية. 


وأشارت الصحيفة الي أن تلك المخاوف تأتي في ظل تزايد الإصابات والحالات التي تتلقى الرعاية في العناية المركزة، ما يجعل الحظر الجزئي مطروحا قبل الأعياد وذلك بحسب ما قالته المصادر الحكومية الكويتية. 


وتوقعت الصحيفة الكويتية، أن يكون هذا القرار على طاولة مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي السلطات الصحية واللجنة الاقتصادية اللتين ستجتمعان غدًا الخميس؛ لبحث أهم الخطوات في الفترة المقبلة، أو الاتفاق على آلية لمنع التجمعات والاحتفالات.


وأفادت المصادر بقولها  إن الحكومة ارتأت التريث في التراجع عن إغلاق بعض الأنشطة؛ نظرًا إلى المؤشرات العالمية والمحلية المتصاعدة لانتشار فيروس كورونا، لافتة إلى أنه في حال انخفضت المؤشرات فستكون هناك عودة لبعض الانشطة، وباحترازات مشددة.
 

ومن المقرر أن يضم اجتماع لجنة الاشتراطات الصحية في مجلس الوزراء غدا الخميس، وزارات «الصحة» و«الداخلية» و«الطيران المدني». 
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