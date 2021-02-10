اعرف عدد إصابات كورونا اليوم

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اليوم سيكون هناك زيادة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بمصر، مقارنة بـ أمس و تصل تلك الزيادة لـ 30 حالة جديدة.

وأشار إلى أن، الوضع الطبي بالمستشفيات غير مقلق، و الدولة ووزارة الصحة تتابعان بشكل مستمر ما يتم فى المستشفيات.





وأوضح المستشار نادر سعد أن، الزيادة ستكون اليوم فقط ولكن الاتجاه العام فى تحسن، ونطالب الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.









وعلق على الوضع الخاص بكورونا، وقال إن الوضع لا يزال فى تحسن وذلك خلال الأيام الماضية مقارنة بما يسبقها.





وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن مصر و العالم يشهدان لـ الأسبوع الرابع انخفاضا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.





ولفت إلى أنه يتوقع الانخفاض فى أعدد الإصابات بسبب قيام معظم الدول بـ تطعيم مواطنيها.