الإسكندرية تحصد جميع جوائز مسابقة التميز الكشفي

، المرشدات، الاشبال، الزهرات )، وذلك تحت رعاية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب وللرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، ومدير المديرية

المركزية للطلائع، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضه

وتم تنفيذ المسابقة في المدينه الشبابية بأبى قير خلال الفتره من ٦ فبراير ٢٠٢١وحتى ١٠ فبراير ٢٠٢١ وذلك بمشاركة ٨٠٠ رياضي من ٢٦ محافظة.

واختتمت فاعليات المعسكر باكتساح الاسكندريه للمستوى الاول (اشبال والزهرات و المرشدات و الكشافه).

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وكانت النتيجة فوز فرق زهرات ومرشدات مركز شباب الحرمين وفوز اشبال مركز شباب ابو قير وفوز كشافة الانفوشى بالمستوى الأول.





وفي سياق متصل، كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أول أمس ،دكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية على جهودها، وجهود رجال المديرية، وجميع المتطوعين، في في تنظيم بطولة "كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال مصر 2021"، وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ.





وقالت دكتورة صفاء الشريف إن المحافظ أشاد بحسن التنظيم والتجهيزات الرائعة التي تمت في البطولة والتي أظهرت الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام دول العالم.





وأعربت دكتوره صفاء الشريف عن سعادتها بالتكريم الذى يتم على ارض عروس البحر المتوسط التى استضافت المجموعه الثالثه والثامن.

وقد توجه المحافظ بجزيل الشكر والعرفان إلي جميع الجهات والأجهزة التي شاركت في تنظيم البطولة وإظهارها بشكل مشرف لمصر .



