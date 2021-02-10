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رياضة

شوبير ينعى الإذاعى صالح مهران

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:48 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نعى الإعلامى أحمد شوبير الإذاعى الراحل صالح مهران عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر".

وكتب أحمد شوبير: "أتقدم بخالص العزاء في وفاة الإذاعي القدير والإعلامي الكبير الاستاذ صالح مهران.. داعين المولي- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

يذكر أن نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة ببالغ الحزن والأسى الإذاعي الكبير صالح مهران الذي وافتة المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال سعدة، إن الزميل الإعلامي صالح مهران  كان أحد ابناء جيل رواد الإذاعة المصرية فهو رمزا اذاعيا كبيرا، حيث شارك فى إذاعة بيانات حرب أكتوبر المجيدة، وكان من شيوخ التدريب للاعلاميين على مستوى الوطن العربي  رحم الله الزميل صالح مهران الذي كان يحظى  باحترام وتقدير من الجميع ، والذي ترك  خلفه سيرة إذاعية ومسيرة من العمل الإعلامي المتميزة.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويه الصبر والسلوان.

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