برعاية مصرية.. أحمد موسى يشيد بالحوار الوطني ويعرض كلمات الفصائل الفلسطينية

قال الإعلامى أحمد موسى، إن مصر استضافت خلال الأيام الماضية الحوار الوطنى الفلسطيني، التى تضم مجموعة من الفصائل الفلسطينية من أجل استقرار فلسطين.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الفصائل التى كانت موجودة فى مصر وجهت كلمات هامة.

وعرض موسى كلمات تلك الفصائل:

قال واصل أبو يوسف، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، إن لقاء الفصائل الفلسطينية قد توّج ببيان ختامي وآليات عملية؛ من أجل الذهاب لإنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية.





وأضاف أبو يوسف أننا نجحنا كفصائل فلسطينية في إزالة العقبات أمام هذا المسار المهم لإجراء الانتخابات.





وتابع أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، نتقدم بالشكر لمصر قيادة وشعبا على السعي لإنجاح ذلك.





ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح منفذ رفح ودعم مواطني قطاع غزة، فيما وجهت الفصائل الفلسطينية الشكر له على دعمه ورعايته للحوار الوطني الفلسطيني.





كما قال جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إنه يتقدم بالشكر للمصريين وللرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع المسئولين بمصر على الاستضافة لـ الحوار الوطنى الفلسطيني.





وأضاف، أن ما تم خلال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة يعتبر أهم وثيقة أنجزت والتى تؤسس منظومة وطنية فلسطينية فيها الوحدة الوطنية، وبها الرؤية الاستراتيجية الهدافة إلى حماية المشروع الوطني.





ولفت إلى أن مصر بذلت جهدا كبيرا فى هذا الحوار، ونحن سنبنى عليه لإنهاء هذا الانقسام.





كشف طلال ناجي، الأمين العام المساعد للجنة الشعبية لتحرير فلسطين، عن كواليس الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة.





وقال "ناجي" «إننا نجحنا في التوصل إلى اتفاق مع بعضنا البعض» مضيفا «أصدرنا بيانًا ختاميًا يتحدث عن كل خطوات الوحدة الوطنية لإنهاء الانقسام الفلسطيني».





وأشار الآمين العام المساعد للجنة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى أنهم سيعدون إلى القاهرة الشهر المقبل؛ لاستكمال الحوار من أجل تشكيل المحبس الوطني الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الوطنية لإنهاء الانقسام بين كل الفصائل الفلسطينية.





وقال محمد الهندي عضو الملف السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إنه يشكر مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، على استضافة الحوار الوطنى الفلسطيني.





وأضاف، أن الكل يعلم أن الحوار الوطنى كان يهدف إلى إعادة اللحمة الوطنية والوحدة الوطنية الداخلية الفلسطينية.





ولفت إلى أن هذه القضية تمر عبر مراحل، وأمس تم إنجاز التوافق بين فتح و حماس على انتخابات بالسلطة الفلسطينية.





وأشار إلى أنه فى المرحلة القادمة، التي ستكون فى شهر مارس، ستكون لـ إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس سياسية وديمقراطية تم التوافق عليها.





كما أكد بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب، أن الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة في غاية الأهمية .





وأضاف بسام الصالحي: "الحوار الوطني الفلسطيني طمأنة لـ الشعب الفلسطيني للمضي في طريق انهاء الانقسام وتعزيز الحياة الديمقراطية وتعزيز النضال ضد الاحتلال".





وتابع بسام الصالحي:" الرعاية المصرية للحوار الفلسطيني الوطني مهمة، وتحية لمصر على دورها حكومة وشعبا ورئيسا".





وعقدت الفصائل الفلسطينية على مدار يومى 8 - 9 فبراير 2021، اجتماعًا فى القاهرة ، برعاية مصرية، ومباركة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ناقشت فيه بمسؤولية عالية، القضايا الوطنية المُلحة كافة، والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات مستندين إلى التوافقات والاتفاقيات الفلسطينية السابقة لاسيما وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين فى 3 سبتمبر 2020 على أن يلتزم كل طرف بهذه التوافقات بمقدار مشاركته فى التنفيذ.