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إبراهيم عيسى: مؤشر الديمقراطية دلالة قوية للشركات قبل الاستثمار

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:23 م
الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى
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ندى رأفت
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن العالم كله يعيش في حالة من عدم الديمقراطية، موضحًا أن الديمقراطية تخدم جميع أشكال التطور من اقتصاد واستثمار، وإن الديمقراطية دلالة على استقرار السوق وشكل عمليات الاستهلاك، إذ إن الشركات الاقتصادية تدرس المجتمعات قبل الاستثمار فيها من خلال مؤشرات الديمقراطية.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الاقتصاد هو من يبحث عن المجتمعات وأشكال الديمقراطية بها، مؤكدًا أن المجتمعات تحتاج لشركات اقتصادية واستثمارية للعمل من خلالها، ومؤشر الديمقراطية مؤشر اقتصادي للإطلاع الشركات المستثمرة على المجتمع.

وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، أن العالم كله يرتبط ببعضه، مؤكدًا أن المجتمع المصري لا يستطيع التخلي عن العالم، كما أن العالم غير قادر على التخلي عن مصر، متابعًا: "نُصدر للعالم ونكون سوق لهم في بعض الحالات".
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