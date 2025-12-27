اتحاد الطائرة يعقد عمومية خاصة لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسي

يعقد اتحاد الكرة الطائرة ظهر اليوم، السبت، الجمعية عمومية خاصة لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسي بما يتماشي مع قانون الرياضة في مقر اللجنة الاولمبية بإستاد القاهرة.

وعقدت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة الطائرة الجمعة الماضية ، لمناقشة الميزانية والحساب الختامي واعتماد خطة النشاط المحلي والدولي.

شهدت العمومية حضور 32 عضوا من أصل 46 ممن لهم حق الحضور، وتمت الموافقة على اعتماد الميدانية والحساب الختامي، فضلا عن الاتفاق على عقد جلسة آخر الشهر الحالي لمناقشة تعديل بنود لائحة النظام الأساسي التي كان من المفترض مناقشتها اليوم، وتم التأجيل بسبب انتظار موافقة وزارة الشباب والرياضة على بعض البنود.

وحضر من الأهلي خالد مرتجي أمين الصندوق، بينما لم يحضر مندوب الزمالك.

و أعلن اتحاد الكرة الطائرة حاجته لشغل منصر المدير التنفيذى والمدير المالى للاتحاد خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال نشر إعلان عبر الصفحة الرسمية للاتحاد عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".