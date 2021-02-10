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بيت رعب.. أحمد السجيني يكشف سبب نجاح قانون التصالح في مخالفات البناء ..فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:30 م
السجيني
السجيني
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إبراهيم القادري
قال النائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف التنمية المحلية يطلق عليه ملف "بيت الرعب"، مؤكدا أن هناك تغييرا حدث في ملف التنمية المحلية خلال الـ 7 أشهر الماضية ويجب الاعتراف به.

وأضاف "السجيني"، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن خلال الفصل التشريعي السابق قمنا بإصدار قانون تنظيم وإدارة المخلفات بأنواعها ومنها مخلفات البلدية والزراعية والطبية والخطرة والصناعية.

وأوضح السجيني "قمنا بتمرير ممارسات رشيدة في قانون التصالح الخاص بالبناء، وهذا بعد الأزمات التي حدثت في الممارسة الارتجالية الخاطئة التي حدثت في أول 6 أشهر".

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة نجحت في تمرير قانون التصالح ونفذته بمنتهى الدقة.
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