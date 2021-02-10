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أخبار البلد

متحدث الموارد المائية: نستهدف مليون فدان مرحلة أولى للتحول للري الحديث

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:37 م
صدى البلد
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أمل مجدى
قال المهندس محمد غانم، متحدث وزارة الموارد المائية والرى، أن التحديات التى يواجهها قطاع المياه فى مصر، فرضت علينا تبني سياسات فاعلة وإدارة رشيدة لمواردنا المائية من مفهوم شمولي وتكاملي والسعي الجاد لتنميتها وترشيد استخدامها والحفاظ عليها، وذلك فى إطار الخطة القومية للموارد المائية 2037، والتي ترتكز على أربعة محاور أساسية يأتي تحتها أنشطة وبرامج فرعية تراعي تحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية.

مع الأخذ في الاعتبار التكامل مع كافة الوزارات المعنية "الزراعة ، البيئة ، الإسكان .."، ومشاركة المحليات وأصحاب المصلحة والمستفيدين من كافة الشركاء وفئات المجتمع في تنفيذها.

وشدد "غانم" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القيادة السياسية قد أولت الأولوية لمحور الأمن المائي، فعلي صعيد ترشيد المياه، تبنت الدولة البرنامج القومي للتحول من الري بالغمر للري الحديث، والذي يستهدف مساحة مليون فدان "كمرحلة أولى" بمشاركة المزارعين أنفسهم أصحاب الريادة في تنفيذ نماذج رائدة للري الحديث.

وأشار أنه تم الموافقة على ضمانة وزارة المالية للبنك المركزي المصري للسماح للبنك الزراعي المصري بتمويل تحديث نظم وأساليب الري للتحول من الري بالغمر الى الري الحديث وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة.
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