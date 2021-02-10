كنز غذائي.. تعرف على فوائد التين المجفف

قدَّمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد التين المجفف.





وتشير العديد من الدراسات إلى أن للتين خصائص عديد مهمة للصحة، منها أنه مضاد للالتهاب، ومضاد للأكسدة، ويخفض من مستوى الدهون، ويحمي الخلايا ما قد يكون له دور في الوقاية من السرطان.





أهم فوائد التين المجفف للتين المجفف للصحة:

1- السيطرة على ضغط الدم لغناه بالبوتاسيوم

2- الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي لأنه يحتوي على كمية جيدة من الألياف، ومواد غذائية مفيدة للبكتيريا النافعة في الأمعاء.

3- الحفاظ على كثافة العظام لأنه يحتوي على كمية جيدة من البوتاسوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم.

3- يفيد لفقر الدم لأنه مصدر جيد للحديد

4- جيد لمرضى السكري لغناه بالألياف مما ينظم عمليات إطلاق الغلوكوز والأنسولين في الجسم، مع مراعاة عدم تناوله بكميات كبيرة من قبل مرضى السكري بشكل خاص.

5- السيطرة على الكوليسترول: وجدت عدة دراسات أن الكمية الكبيرة من الألياف في التين المجفف تساعد على التقليل من الكوليسترول.

6- العناية بالبشرة وتحسين مظهرها والتقليل من ظهور علامات تقدم السن، مثل التجاعيد.

لأنه يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، وفيتامين E، وفيتامين A.

7- عامل هام يساعد على الحماية من أمراض تتسبب بها الجذور الحرة، مثل: التهاب المفاصل الروماتويدي، وأمراض القلب لغناه بمضادات الأكسدة





محاذير وأضرار التين المجفف..

1- عدم الإكثار من تناوله باعتدال للحفاظ على الوزن.

2- عدم تناوله بإفراط من قبل مريض السكري.

3- تناوله بافراط قد يسبب الإسهال.