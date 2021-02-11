تطور مفاجئ.. الولايات المتحدة تدخل على خط الأزمة اليمنية.. شاهد

اتخذ الرئيس الأمريكي "جو بايدن" العديد من الإجراءات والقرارات من شأنها إنهاء الحرب فى اليمن وجاءت أهم الإجراءات فيما يلي وفقًا لتقرير قناة الغد.





وضع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" حدا لمبيعات الأسلحة الامريكية للتحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية فى اليمن.





وأضاف التقرير ان من الإجراءات التى اتخذها الرئيس الأمريكي أيضًا تعين "تيموثي ليندر كينج" مبعوثًا له فى اليمن الذى يشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية.





وأشار التقرير إلى ان وزاره الخارجية الامريكية اخطرت الكونجرس رسميًا بأنها سترفع المتمردين الحوثيين فى اليمن من قائمة الحكومة للمنظمات الإرهابية فى تغير جذرى للسياسات الامريكية.





ولفت التقرير إلى أن واشنطن أصبحت الوسيط المحايد بعد ان كانت فى عام ٢٠١٥ لاعب اساسي فى العملية العسكرية التى تقودها السعودية لطرد الحوثين من صنعاء وفقًا لقرارين مجلس الامن ٢٢٠١ و٢٢١٦.



