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تعليم

استمرارغلق باب التسجيل بمركز لغات حلوان حتى منتصف مارس

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:00 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد
أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، عن عدم استقبال طلبات التسجيل في دورات المركز حتى منتصف شهر مارس القادم.

وقال مسؤول المركز، إنه لم يتقرر بعد مواعيد الموافقة على عودة أنشطة المركز وأن المركز متوقف منذ أن أصدر رئيس الوزراء قرار بتعليق الدراسة داخل الجامعة المصرية الحكومية والخاصة مع استمرارها بنظام التعليم عن بعد أونلاين من خلال المنصات الإلكترونية الخاصة بالجامعة.

وأشار إلى أن مركز اللغات إعاد استئناف امتحانات اللغة الانجليزية والمؤهلة للإلتحاق بالدراسات العليا (ماجستير - دكتوراة) .
وأوضح مسئول المركز عن استئناف الامتحانات وذلك فى حالة استقرار الأوضاع وعدم صدور تعليمات جديدة، وتبدأ الامتحانات ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 9 مارس 2021 ويستمر على مدار شهر مارس وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021 وتقام الامتحانات في مركز بجامعة حلوان.

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