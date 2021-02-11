تبدأ 22 يوليو.. شوقي غريب يكشف مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الفراعنة خلال بطولة أولمبياد طوكيو المقبلة.





ومن المقرر أن يشارك منتخب مصر الأوليمبي، في أولمبياد طوكيو، بعد التتويج ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما التي أقيمت في مصر نوفمبر 2019.





وقال غريب خلال تصرحيات لقناة أون تايم سبورت عبر برنامج "مساء أون تايم": "وصل لنا جدول مبارياتنا في الأولمبياد وستكون 22/7 أول مباراة في الأولمبياد، و25/7 ثاني المباريات، و28/7 ثالث مباراة، وستجرى القرعة في إبريل المقبل".



