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رياضة

عبد الحفيظ: الأهلي قدم مستوى جيدا في حدود القدرات أمام بايرن.. ونسعى لإنهاء المونديال بالبرونزية

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:31 ص
سيد عبد الحفيظ وموسيماني
سيد عبد الحفيظ وموسيماني
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محمد رشاد
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه قدم مستويات جيدة فى حدود القدرات الفنية أمام فريق بحجم بايرن ميونخ، مشيرا إلى أن الفريق الأحمر يسعى لختام المونديال بمركز يليق بتاريخه الكبير.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر صحيفة "الجريدة" القطرية: "قدَّمنا مستوى جيد في حدود قدراتنا خلال مواجهة مباراة بايرن ميونخ بطل أوروبا، وبعيدًا عن الهزيمة نريد أن نختم منافسات المونديال في مركز يليق بالأهلي وتاريخه الكبير".

وأضاف: "هذا الأمر قمنا كجهاز فني بتوصيله للاعبين، ونريد فقط أن يحالفنا التوفيق أمام الفريق البرازيلي لانتزاع الميدالية البرونزية".

وأردف: "المدرب بيتسو موسيماني عمل في الساعات الماضية على علاج جميع الأخطاء والسلبيات التي وقع فيها اللاعبين خلال مواجهة بايرن ميونخ في مباراة الدور نصف النهائي، من أجل تفاديها أمام بالميراس".

واستكمل: "موسيماني عكف على دراسة بالميراس جيدًا، وشاهد مباراته أمام تيجريس المكسيكي أكثر من مرة، لمعرفة كل نقاط القوة والضعف التي يمكن استغلالها أمامه".

واستطرد: "نحترم بالميراس، هو فريق كبير ونادٍ عريق في كرة القدم، لذلك هو معنا في مونديال الأندية، وعلينا أن نبذل كل ما بوسعنا لانتزاع المركز الثالث، ولن نتنازل عن تكرار إنجاز عام 2006، وطلبنا من اللاعبين التخلص سريعًا من فكرة اللعب الفردي، الذي كان السمة الغالبة على الأداء في المباراتين الماضيتين، وأن يتعاونوا داخل المستطيل الأخضر، بالشكل الذي يضمن لهم الفوز أمام بطل البرازيل".

واختتم: "بالطبع غياب التونسي علي معلول عن المباراة يؤثر علينا سلبيًا، بسبب إصابته في العضلة الخلفية، كما أن الأهلي يعاني أيضًا من غياب الثنائي حسين الشحات ومحمود كهربا، لكننا سنتعامل مع الأمر الواقع".

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