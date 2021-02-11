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رياضة

ميدو: ما فعله اتحاد الكرة مع الأهلي عقب لقاء البايرن لا يحدث في موزمبيق

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:00 ص
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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محمد رشاد
شن أحمد حسام "ميدو" لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، هجوما لاذعا لمسئولي اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد بعد توجيه الجبلاية التهنئة للنادي الأهلي عقب الخسارة بهدفين نظيفين من فريق بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام في قطر.

وقال "ميدو" خلال تصريحات خلال برنامج «أوضة اللبس» الذي يقدمه عبر شاشة قناة «النهار»: “‏خروج بيان رسمي من اتحاد الكرة بتهنئة النادي الأهلي عقب الهزيمة من بايرن ميونيخ شيء كوميدي ولم يحدث في تاريخ الكرة من قبل، ولا حتي في موزمبيق ، أول مرة في حياتي أرى بيان تهنئة من اتحاد كرة لفريق خسر في بطولة! أنتم رجعتونا 30 سنة لورا".

وتابع ميدو: “عندما أحرجنا البرازيل بكأس العالم للقارات لم يخرج بيان من اتحاد الكرة لتهنئة المنتخب المصري لأننا خسرنا المباراة في النهاية، فأي رسالة يريد أن يوصلها اتحاد الكرة عقب تهنئته للأهلي بعد “الهزيمة” من بايرن ميونيخ، هل مش قادرين نتجاوز فكرة التمثيل المشرف”.
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