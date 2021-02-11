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رياضة

حكام مباريات الخميس.. أمين عمر يدير لقاء الاتحاد السكندري والإسماعيلي

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:12 ص
أمين عمر
أمين عمر
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يسري غازي
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن الاطقم التحكيمية لإدارة مباريات اليوم الخميس فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت الاطقم التحكيمية على النحو التالي:

مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي

الدولي أمين عمر حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين سامى هلهل ومحمد مصطفى إسماعيل وحكمًا رابعًا محمد فاروق وحكما للفيديو محمد عباس قابيل ومساعده محمود وفا.

مباراة مصر المقاصة والإنتاج الحربي

الدولي جهاد جريشة حكما للساحة ويساعده الثنائي خالد السيد وعمرو جمعة وحكما رابعًا محمد بشير وحكما للفيديو محمد ابو خاطر ومساعده أحمد حامد فهيم.

مباراة غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا

أحمد حمدي حكما للساحة ويساعده عمر فتحي و هاشم عبدالمريد وحكما رابعا خليفة عبدالله وحكما للفيديو وائل فرحان ومساعده صبري إبراهيم.
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