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رياضة

الاتحاد السكندري يواجه الإسماعيلي في لقاء الجريحين بـ الدوري

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:21 ص
الاتحاد ضد الإسماعيلي
الاتحاد ضد الإسماعيلي
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محمد السعيد
يستضيف فريق الاتحاد السكندري نظيره الإسماعيلي اليوم، الخميس، في تمام السابعة والنصف مساء، ضمن مؤجلات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الاتحاد السكندري بقيادة مدربه حسام حسام لاستعادة نغمة الانتصارات في مباراة اليوم،بعد الهزيمة أمام الزمالك بهدفين دون رد، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.

في المقابل يطمح الإسماعيلي في مصالحة جماهيره بخطف النقاط الثلاث من زعيم الثغر، بعد النتائج الكارثية التي قدمها الفريق في الفترة الماضية.

وخاض الإسماعيلي 10 مباريات في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، فاز في لقاء يتيم، وتعادل في 4 مباريات، وخسر 5 مواجهات.

ويحتل الاتحاد المركز الـ 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ 17 وقبل الأخير بـ 8 نقاط.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، غزل المحلة مع سيراميكا كليوباترا، ومصر المقاصة مع الإنتاج الحربي.
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