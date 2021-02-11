تفاصيل فوز مدرستين مصريتين ضمن 15 مدرسة بالعالم فى تحدى الجدول الدورى

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن مدرسة في العبور بالقليوبية فازت بالمركز الرابع على مستوى العالم فى تحدى الجدول الدورى كما أن هناك مدرسة في الدقهلية فازت بالمركز الـ ١٢.





وأضاف "صقر" خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع فضائية الأولى المصرية ، أن الاختيار والمسابقة كانت مفتوحة لكل دول العالم.





وأشار رئيس أكاديمية البحث العلمي، إلى أن هذه المسابقة عالمية لمرحلة التعليم قبل الجامعى.



