ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تفاصيل فوز مدرستين مصريتين ضمن 15 مدرسة بالعالم فى تحدى الجدول الدورى

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:46 ص
رئيس أكاديمية البحث
رئيس أكاديمية البحث العلمي
Advertisements
ريهام فيكتور
قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن مدرسة في العبور بالقليوبية فازت بالمركز الرابع على مستوى العالم فى تحدى الجدول الدورى كما أن هناك مدرسة في الدقهلية فازت بالمركز الـ ١٢.

وأضاف "صقر"  خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع فضائية الأولى المصرية ، أن الاختيار والمسابقة كانت مفتوحة لكل دول العالم.

وأشار رئيس أكاديمية البحث العلمي، إلى أن هذه المسابقة عالمية لمرحلة التعليم قبل الجامعى.

وتابع رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن كل ذلك يستحق شكر منا لوزارة التربية والتعليم وأسرة المدرستين، منوهًا إلى أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تدعم العلوم والابتكار والتعليم الابتكاري غير الرسمى للعلوم. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

انطلاق الموسم الثالث من رالي للسيارات الكهربائية محلية الصنع.. تفاصيل

الطلاب المشاركون بمسابقة رالي يروون لـ صدى البلد مميزات السيارات الكهربائية محلية الصنع

فوز مدرستين من مصر ضمن أفضل 15 مدرسة بالعالم في تحدي الجدول الدوري

مدرستان مصريتان ضمن الـ15 مدرسة الأوائل على مستوى العالم في تحدي الجدول الدوري للكيمياء

ترشيحاتنا

الأهلي دخل المباراة خاسرا ذهنيا .. قاسي سعيد: لو كان الزمالك واجه بايرن ميونخ لكان الأداء أفضل

ذكرى ميلاد عمر فتحي .. قصة مرضه ووفاته في عز شبابه

حكام مباريات الخميس.. أمين عمر يدير لقاء الاتحاد السكندري والإسماعيلي

الاتحاد السكندري يواجه الإسماعيلي في لقاء الجريحين بـ الدوري

أخبار التوك شو.. ارتفاع إصابات فيروس كورونا اليوم.. وأحمد موسى يعلن خبرا سارا لجماهير الأهلي

ميدو: ما فعله اتحاد الكرة مع الأهلي عقب لقاء البايرن لا يحدث في موزمبيق

Advertisements

هل يجوز التسبيح أمام التلفاز والذكر دون وضوء؟

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 3 مناطق بالسعودية

تفاصيل جديدة في عملية اغتيال العالم النووي الإيراني فخرى زادة

ميدو: ما فعله اتحاد الكرة مع الأهلي عقب لقاء البايرن لا يحدث في موزمبيق

تطبيق حد الردة .. مفاجأة أخرى في قصة تحول بسمة الكويتية لليهودية

موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي والقنوات الناقلة

أخبار الفن.. إصابة الراقصة دينا بـ كورونا.. وفاة الفنان عباس منصور.. مفاجأة أخرى في قصة تحول بسمة الكويتية لليهودية

المدير الفني السابق للأهلي يتولى قيادة منتخب تشيلي

5 حالات لاسترداد ضريبة القيمة المضافة بالقانون الجديد.. تعرف عليها

أخبار الرياضة .. مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام بالميراس.. ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة.. أهم أهداف الوزيري بعد توليه مسئولية إستادات.. رسالة تركي آل الشيخ

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ ساعة ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. فولكس فاجن باسات موديل 2021.. صور

الأم غطت في النوم أثناء القيادة.. شجاعة طفل تنقذ عائلته من موت محقق وسط النيران

قبل شرائها .. تعرف على الهدايا التي تتناسب مع كل برج في عيد الحب