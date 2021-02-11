لمواجهة كورونا.. غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بالزقازيق

أكدت ثناء فوزي رئيس حي ثان الزقازيق انه بناءًا على توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بشأن متابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومواعيد الغلق للمحلات التجارية والمطاعم والكافيهات والمولات وغيرها وتنفيذا للكتاب الدورى رقم 37 لسنة 2020وقرار معالى دولة رئيس الوزراء رقم 2701لسنة2020 فقد تم شن حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية المخالفة.

وأضافت رئيس حى ثان الزقازيق انه تم شن الحملة بالتنسيق مع أحمد عبدالفتاح نائب رئيس الحى ومسؤول الغلق بالحى والإدارات المعاونة بالحى وتم المرور الميدانى بنطاق حى ثان الزقازيق وضبط سنتر للدروس الخصوصية بشارع لكوظ بنطاق الحى وتم غلقه وتشميعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفه.

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صحة الشرقية: إجراء 3 حالات قسطرة قلبية بمستشفى الزقازيق العام

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإنتهاء من قوائم الإنتظار، ورفع الأعباء عن المريض المصري، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وإستمرارا لنجاح منظومة العلاج علي نفقة الدولة، قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الدكتور أحمد جويفل إستشاري القلب بمعهد القلب القومي، بإجراء ٣ حالات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضي، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفي.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ ٣٣١ حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدمًا الشكر للمشرف العام علي العنايات المركزة بالمديرية، ومدير المستشفي، واستشاري القلب، ورئيس القسم، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة



