موقف محرج.. سفير إسرائيل ينشر رقم نتنياهو على تويتر ويطالب بايدن بالاتصال به

طالب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.





وقال دانون في تغريدة عبر صفحته بموقع "تويتر": "جو بايدن لقد قمت بالاتصال بزعماء العالم من كندا، والمكسيك وبريطانيا والهند وفرنسا وألمانيا واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية وروسيا".





وأضاف: "ربما قد حان الوقت، للاتصال بزعيم إسرائيل الحليف الأقرب للولايات المتحدة"، واختتم دانون تغريدته بإرفاق رقم هاتف نتنياهو.





يذكر أن الرئيس الأمريكي، بعد تنصيبه، يقوم بالاتصال بأبرز زعماء الدول الحليفة للولايات المتحدة، وفي مقدمتها إسرائيل، إلا أن بايدن لم يتصل بنتنياهو منذ توليه الرئاسة في 20 يناير الماضي.