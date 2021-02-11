رئيس جامعة القاهرة يستقبل سفير المغرب لبحث سبل التعاون الأكاديمي

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، أحمد التازي، سفير المملكة المغربية في مصر والمندوب الدائم للمغرب لدى جامعة الدول العربية.

شكل هذا اللقاء، مناسبة لتبادل الأفكار حول سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعة القاهرة وبعض الجامعات المغربية لا سيما جامعة الأخوين، بما في ذلك تبادل الطلاب والأساتذة وإنجاز بحوث علمية مشتركة في إطار توسيع المعارف والانفتاح على الثقافات الأخرى والاستفادة من تجارب الآخرين باعتبارها إحدى مسارات الجامعة في تطوير العملية التعليمية.

وانطلاقًا من اهتماماتهما الفكرية المشتركة، تطرق الجانبان أيضًا إلى موضوع الخطاب الديني الجديد المبني على الثوابت والمنسجم مع تحديات العصر والاحتياجات المتجددة للمجتمع، وكذلك طرق تأسيس العقلانية النقدية، كما تناولا جوانب من خصوصيات حضارة البلدين وطبيعة العلاقة الثقافة المصرية والثقافة المغربية.

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وقال الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، إن جامعة القاهرة تحرص على فتح آفاق التعاون الدولي مع الجامعات العربية المرموقة، موضحًا أن الوضع الحالي للجامعة يشهد تطورات كبيرة وضعت جامعة القاهرة في سياق جامعات الجيل الثالث.





من جانبه، وجه سفير المملكة المغربية بالقاهرة الشكر للدكتور محمد الخشت على حسن الاستقبال، كما أثنى على الطفرة الملحوظة التي حققتها جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها الدكتور الخشت رئاسة الجامعة.