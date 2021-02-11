نهال عنبر تشارك كواليس مسلسل "حتة مني" مع إلهام شاهين





وقالت نهال عنبر في الفيديو: "صباح الفل و الورد و الياسمين عليكوا يارب يبقي يوم حلو و اخبار حلوة و لو اي حد عندوا مشكله او زعلان ياريت تحاول تبتسم عشان تحل المشكلة ، انا انهارده بصور مسلسل "حته مني " مع النجمة إلهام شاهين".







يعد مسلسل "حتة مني" العمل الأول الذي يجمعهما منذ 18 سنة بعد مشاركتهما معًا في بطولة مسلسل "نجمة الجماهير"، الذي تم عرضه في 2003.



وأوضحت نهال عنبر، خلال لقائها مع الإعلامية بوسى شلبي عبر تطبيق "إنستجرام"، أن الفنانة إلهام شاهين تقدم دورها في المسلسل بأداء رائع وإحساس عالي بتفاصيل الشخصية، مشيرة إلى أن المسلسل يناقش قضايا تهم النساء ويمس جزء من مشاكلهن وهو سبب تسميته بـ"حتة مني".

وأشارت نهال إلى أنها تلعب دور الصديقة المقربة للفنانة إلهام شاهين خلال أحداث المسلسل، وتحاول أن تشاركها فى كل مشاكلها ومساعدتها على الخروج منها.

وأكدت نهال أنها متفائلة بالعمل بشكل كبير خاصة أن تجربة تقديم 5 قصص مختلفة في نفس المسلسل حققت نجاحات جيدة، وهو نفس قالب مسلسل "حتة مني".



نشرت الفنانة نهال عنبر فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".