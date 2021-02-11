إزالة 94 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالغربية

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته بالضرورة التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية بكل حسم.





وقامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بحملات مكبرة ومستمرة لإزالة التعديات في المهد خلال الفترة من ١٦/١/٢٠٢١ وحتى ١١/٢/٢٠٢١، وأسفرت الحملات عن إزالة (٩٤) حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية بمساحة ٣ أفدنة و٧ قراريط و١٥سهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.





حيث قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بإزالة عدد (١٢) حالات تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة ١ فدان و ٣ قراريط و ١٨ سهما، وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بإزالة عدد (٤١) حالة تعدي علي مساحة ٢٠ قيراطا و١٩ سهما، كما قام مركز ومدينة زفتي بإزالة عدد (٥) حالات تعد علي الأرض الزراعية على مساحة ٦ قراريط و١٠ أسهم.





وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة قطور بإزالة عدد (٢٩) حالة تعدعلي الأرض الزراعية على مساحة ٢٠ قيراطا و١٤ سهم، كما تم إزالة عدد (٢) حالة تعد علي مساحة ١ قيراط و١٨ سهما بمركز ومدينة سمنود وإزالة عدد (١) حالة تعد علي الأرض الزراعية على مساحة ١ سهم بمركز ومدينة بسيون، كما أزال مركز ومدينة كفر الزيات عدد (٤) حالات تعد علي الأرض الزراعية بمساحة ٢ قيراط و٧ أسهم.



