بيطري الشرقية: استمرار تنفيذ القوافل البيطرية المجانية بقرى الزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإستفادة من القوافل البيطرية المجانية والتى تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية لتجوب القرى الأكثر إحتياجًا بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القري وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

من جانبه أكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بالإشتراك مع إدارة الزقازيق البيطرية بتنفيذ قافلة بيطرية بمركز الزقازيق، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية بالمجان لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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أشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج 73 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة وإجراء المسح التناسلي الشامل لـ 24 رأس ماشية والفحص بجهاز السونار لعدد 32 رأس ماشية، كما تم تجريع 287 رأس ماشية ضد الطفيليات الداخلية ورش 105 رؤوس ماشية بمضادات الطفيليات لمكافحة الطفيليات الخارجية للوقاية من الأمراض الوبائية وتسجيل وترقيم 30 رأس ماشية وفحص وعلاج 376 طائر.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة شملت عقد عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعى لدى المربيين بشأن التحسين الوراثى ومشروع البتلو والتأمين وتطوير مراكز تجميع الألبان.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية إلى أنه تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وعلي جانب أخر فقد أكد محمد كمال الدين الحجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية انه تم وصول بطاقات تكافل وكرامة لمديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية والبالغ عددهم 513 بطاقة لحالات تكافل و كرامة منهم 140 بطاقة تكافل ليصبح اجمالى عدد المستفيدين 79594 مستفيد .

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية أنه تم وصول 373 بطاقة كرامة ليصبح اجمالى عدد المستفيدين 75255 مستفيدًا .

وأوضح وكيل الوزارة أنه عقب الانتهاء من توزيع هذه الفيز على مستحقيها سيصبح إجمالي عدد المستفيدين على مستوى محافظة الشرقية 154849 مستفيدا وسيتم تسليمهم لمنتفعى مشروع تكافل وكرامة خلال الايام القادمة كما ستتولى المديرية تسليم الكروت للمنتفعين للبدء فى صرف المستحقات المالية للمنتفعين عن طريق مكاتب البريد التابعين لها.