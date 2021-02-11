بدء شهر رجب فلكيا السبت المقبل والجمعة المتمم لجمادى الآخر

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هلال شهر رجب لن يكون مرئيًا في سماء القاهرة وسيتم عمل استطلاع يوم الخميس ويكون يوم الجمعة هو المتمم لشهر جمادى الآخر الحالي.













وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن شهر رجب سيبدأ فلكيا يوم السبت الموافق 13 من شهر فبراير الجاري .





كما أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد عند غروب شمس يوم الرؤية في جميع العواصم والمدن العربية ، كما أنه سيغرب قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في كل من القاهرة بحوالي 18 دقيقة ، ومكة المكرمة بـحوالي 15 دقيقة .







