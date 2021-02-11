ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بدء شهر رجب فلكيا السبت المقبل والجمعة المتمم لجمادى الآخر

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:22 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
أحمد الشاهد
قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هلال شهر رجب لن يكون مرئيًا في سماء القاهرة  وسيتم عمل استطلاع يوم الخميس ويكون يوم الجمعة هو المتمم لشهر جمادى الآخر الحالي.



وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن شهر رجب سيبدأ فلكيا يوم السبت الموافق 13 من شهر فبراير الجاري .
 

كما أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد عند غروب شمس يوم الرؤية في جميع العواصم والمدن العربية ، كما أنه سيغرب قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في كل من القاهرة بحوالي 18 دقيقة ، ومكة المكرمة بـحوالي 15 دقيقة .


وبالنسبة لباقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدة تتراوح ما بين 14 - 19 دقيقة .ليكون يوم الجمعة هو المتمم لشهر جمادى الآخر .
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة لاندروفر ديفندر كلاسيك سيارة فيلم أفريكانو بمحرك جبار.. صور

بأقل من 200 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات سعرًا في هذه القائمة موديل 2021

بالأسعار والمواصفات.. فولكس فاجن باسات موديل 2021.. صور