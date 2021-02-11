إنشاء وتطوير 7 مدارس بمركز أبو كبير بتكلفة 57 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية معدلات أداء ونسب تنفيذ اعمال انشاء وتطوير 7 مدارس بمركز ومدينة أبو كبير بتكلفة 57 مليون و 700 ألف جنيه.





وأكد أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة قطاع التعليم ‏وذلك من خلال إنشاء واقامة مدارس جديده وتطوير وتوسعه مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الاجواء المناسبة وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب حرصا علي مستقبلهم.

أوضح المحافظ أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 89 مدرسة و4 إدارات تعليمية بنطاق المحافظة لإضافة 1546 فصلا جديدا بتكلفة 679 مليونا و600 ألف جنيه بنطاق المحافظة وذلك بهدف القضاء علي نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية ، مشددًا على مدير هيئة الأبنية التعليمية بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الإلتزام بالجدول الزمني للإنتهاء من كافة الأعمال طبقًا للمواصفات المحددة مع مراعاة الجودة في العمل وتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من الأمراض والأوبئة.

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من جانبه أشار المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الابنية التعليمية بالشرقية إلى أنه جاري الإنتهاء من ‏انشاء وتطوير وتوسعة 7 مدارس بنطاق مركز ومدينة أبو كبير لتوفير 136 فصل وبتكلفة 57 مليون و 700 ألف جنيه , حيث شملت إنشاء جديد لمدرسة المشاعلة الثانوية الصناعية لإضافة 15 فصلا دراسيا وبتكلفة 18 مليونا و400 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة ابو جويفل للتعليم الأساسي لاضافة 11 فصلا جديدا وبتكلفة 7 ملايين جنيه، وانشاء جديد لمدرسة مجدي السيد نور الإبتدائية لاضافة 24 فصلا وبتكلفة 7 ملايين و 400 ألف جنيه.

وأضاف مدير هيئة الابنية التعليمية أنه جاري الإنتهاء من أعمال إنشاء جديد لمدرسة المقدم خالد أحمد الدولتلي للتعليم الأساسي لاضافة 11 فصلا جديدا وبتكلفة 5 ملايين و 700 ألف جنيه، وأعمال الإحلال الكلي لمدرسة أبو كبير الثانوية بنين لاضافة 39 فصلا وبتكلفة 9 ملايين و 700 ألف جنيه واعمال الاحلال الجزئي لمدرسة طوخ الابتدائية الجديدة لاضافة 22 فصلا وبتكلفة 5 ملايين و 500 ألف جنيه، وأعمال توسعة 14 فصلا بمدرسة أبو مليحه الرسمية للغات بتكلفة 4 ملايين جنيه.