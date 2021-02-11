ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تطوير أنشطة وبرامج الرياضة للجميع بالمحافظات الحدودية والصعيد

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:13 م
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح

أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونسيف والوكالة الامريكية للتنمية الدولية، عددا من البرامج التي تهدف لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، في عدد من المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد ، من خلال برنامج الرياضة من أجل التنمية، والذي يهتم بتنمية المهارات الحياتية للفتيات محافظات الوجه القبلي.

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اثناء زيارته الي شمال سيناء ان هذه البرامج تأتي  في إطار رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بالمحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد وتنميتها فى كافة المجالات، وذلك وفقًا لإستراتيجية بناء الانسان ورؤية مصر ٢٠٣٠م.
وقال ان المحافظات الحدودية أصبحت لها الأولوية في تنفيذ وتطوير الانشطة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة وفقًا لرؤية القيادة السياسية، مؤكدًا ان هذه المحافظات  سوف تشهد مزيدا من الانشطة خلال المرحلة الراهنة.

وأكد صبحي أن الهدف من التعاون مع مدارس المجتمع هو بناء شراكة جديدة معها  لتنفيذ عدد من الانشطة والبرامج (الرياضة من اجل التنمية) لتنمية المهارات الحياتية لفتيات سيناء

وأضاف وزير الرياضة،  بأنه يتم تنفيذ اولى ورش العمل لتدريب ٦٠مدربة من مدارس المجتمع الريفي على أيدي مدربين تم تأهيلهم بالمرحلة الأولى من البرنامج وذلك للوصول الي كل مناطق وقرى محافظة شمال سيناء  .

وتعتبر مدارس المجتمع نموذجا من المدارس التي أنشئت بغرض الوفاء بحقوق جميع الأطفال فى تعليم جيد، وخاصة الأطفال فى المناطق المحرومة من الخدمات، والذين لم يحالفهم الحظ فى وجود فرص للتعليم وخاصة الفتيات القاطنات فى مناطق ريفية نائية وبعيدة تماما و يصعب الوصول إليها بالخدمة المدرسية التقليدية المكونة من صفوف متعددة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة،قد اطلقت برنامج الرياضة من اجل التنمية، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسيف لتدريب الفتيات علي المهارات الحياتية والمجتمعية من خلال ممارسة الرياضة، حيث  يستهدف البرنامجة تدريب ١٠٠ الف فتاة خلال سنة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في اطار الاهتمام برياضة المرأة ومساهمتها في توسيع قاعدة الممارسة الرياضة.

كما تنفذ  وزارة الشباب والرياضة، مجموعة من البرامج مع منظمة اليونيسيف من خلال استراتيجيه برامج التنمية الرياضية التي تشمل برنامج رياضة من اجل التنمية وبرنامج مشواري لتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم وإتاحة الفرصة للفتيات  لممارسة الرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة.
اقرأ ايضا:
زيادة قرض التنمية المحلية لـ٥٠ ألفا.. تعرف على الخريطة الاستثمارية بـ شمال سيناء
https://www.elbalad.news/4201217


__

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

"الشباب والرياضة" تنفذ ورش تدريبية حرفية للفتيات بالوادي الجديد "صور"

اليوم.. انطلاق اللقاء الختامي من النسخة الثانية للأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية بشرم الشيخ

مشغولات يدوية وتراث سيناوي وعروض رياضية في افتتاح أولمبياد المحافظات الحدودية بشرم الشيخ

وزير الشباب يطلق برنامج الرياضة من أجل التنمية للمرأة بالقاهرة

إطلاق برنامج الرياضة من أجل التنمية بمحافظة أسوان

أشرف صبحي: 40 ألف مستفيدة بقنا وأسيوط من برنامج الرياضة من أجل التنمية

ترشيحاتنا

أسطول سيارات فاخر شهد على قصة حب حسن يوسف والسندريلا فى هذا الفيلم| صور

اذهب للمستشفى فورا .. 5 أعراض لـ فيروس كورونا تتطلب عناية طبية

تعملها إزاي.. 6 خطوات لإجراء مكالمات الفيديو من الواتساب

شوبير يحذر من إلغاء مسابقة الدوري الممتاز: «لغبطيطة ومحدش فاهم حاجة»

مباراة الأهلي وبالميراس.. خبراء: لقاء صعب والحذر الدفاعي والاندفاع الهجومي مطلوب لتكرار سيناريو 2006

آسفة على إزعاجي.. انتحار نجمة تيك توك شهيرة بشكل مفاجئ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للمستشفى فورا .. 5 أعراض لـ فيروس كورونا تتطلب عناية طبية

يمكنها السير على سطح القمر.. هيونداي تكشف عن سيارة تايجر Hyundai TIGER ذاتية القيادة.. فيديو وصور

أسطول سيارات فاخر شهد على قصة حب حسن يوسف والسندريلا فى هذا الفيلم| صور