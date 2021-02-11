تطوير أنشطة وبرامج الرياضة للجميع بالمحافظات الحدودية والصعيد

أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونسيف والوكالة الامريكية للتنمية الدولية، عددا من البرامج التي تهدف لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، في عدد من المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد ، من خلال برنامج الرياضة من أجل التنمية، والذي يهتم بتنمية المهارات الحياتية للفتيات محافظات الوجه القبلي.

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اثناء زيارته الي شمال سيناء ان هذه البرامج تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بالمحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد وتنميتها فى كافة المجالات، وذلك وفقًا لإستراتيجية بناء الانسان ورؤية مصر ٢٠٣٠م.

وقال ان المحافظات الحدودية أصبحت لها الأولوية في تنفيذ وتطوير الانشطة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة وفقًا لرؤية القيادة السياسية، مؤكدًا ان هذه المحافظات سوف تشهد مزيدا من الانشطة خلال المرحلة الراهنة.

وأكد صبحي أن الهدف من التعاون مع مدارس المجتمع هو بناء شراكة جديدة معها لتنفيذ عدد من الانشطة والبرامج (الرياضة من اجل التنمية) لتنمية المهارات الحياتية لفتيات سيناء

وأضاف وزير الرياضة، بأنه يتم تنفيذ اولى ورش العمل لتدريب ٦٠مدربة من مدارس المجتمع الريفي على أيدي مدربين تم تأهيلهم بالمرحلة الأولى من البرنامج وذلك للوصول الي كل مناطق وقرى محافظة شمال سيناء .

وتعتبر مدارس المجتمع نموذجا من المدارس التي أنشئت بغرض الوفاء بحقوق جميع الأطفال فى تعليم جيد، وخاصة الأطفال فى المناطق المحرومة من الخدمات، والذين لم يحالفهم الحظ فى وجود فرص للتعليم وخاصة الفتيات القاطنات فى مناطق ريفية نائية وبعيدة تماما و يصعب الوصول إليها بالخدمة المدرسية التقليدية المكونة من صفوف متعددة.



وكانت وزارة الشباب والرياضة،قد اطلقت برنامج الرياضة من اجل التنمية، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسيف لتدريب الفتيات علي المهارات الحياتية والمجتمعية من خلال ممارسة الرياضة، حيث يستهدف البرنامجة تدريب ١٠٠ الف فتاة خلال سنة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في اطار الاهتمام برياضة المرأة ومساهمتها في توسيع قاعدة الممارسة الرياضة.

كما تنفذ وزارة الشباب والرياضة، مجموعة من البرامج مع منظمة اليونيسيف من خلال استراتيجيه برامج التنمية الرياضية التي تشمل برنامج رياضة من اجل التنمية وبرنامج مشواري لتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم وإتاحة الفرصة للفتيات لممارسة الرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة.

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