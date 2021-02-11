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تعليم

مش للمسلمين بس ..."دار علوم": لا يوجد ما يمنع قبول أي طالب مهما كانت ديانته

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:12 م
عميد دار علوم القاهرة
عميد دار علوم القاهرة
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مريم عزت
شهدت السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، تداول مقطع فيديو وأنباء بشأن تخرج أول طالب مسيحي من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، والمتخصصة في دراسة اللغة العربية والعلوم الإسلامية، بحصوله على المرتبة الأولى في تقديره العالم.

الخبر المتداول على السوشيال ميديا أحدث ضجة على السوشيال ميديا، حيث إنه على غير المألوف والمتعارف عليه التحاق طلاب مسيحيين بكلية دار العلوم، نظرًا لطبيعة المواد الدراسية بها التي تميل إلى الأزهرية، وهو ما أوضحه عميد الكلية الدكتور عبد الراضى رضوان ، ليؤكد أنه لا يوجد مادة في قانون الكلية تمنع التحاق أي طالب غير المسلم أو من الديانات الأخرى للدراسة بالكلية.


وأوضح عميد الكلية، في تصريحات لـ صدى البلد، اليوم الخميس، أن ماجد لويس غبريال  طالب دراسات عاليا بقسم اللغة العربية بالكلية وحصل على المرتبة الأولى فى تقديره العام. 

وأشار رضوان، أن خلال السنوات الماضية لم يتم التحاق أى طالب مسيحى ولكن الكلية ترحب بالجميع للدراسة .



 


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