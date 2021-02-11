تعليمات رسمية للمديريات بتأجيل تدريبات معلمي التعليم الفني على "منهجية الجدارات" لوقت لاحق

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تأجيل التدريبات التي كان من المقرر عقدها لتدريب معلمي التعليم الفني على المناهج القائمة على منهجية الجدارات للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021.
وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته للمديريات التعليمية ، أن هذه التدريبات التي كان من المقرر عقدها في الفترة من 14 فبراير 2021 حتى 18 فبراير 2021 ، تقرر تأجيلها لموعد لاحق ، لافتةً إلى أنه سيتم اخطار المديريات التعليمية بالموعد الجديد حين تحديده
جدير بالذكر أن هذه التدريبات تأتي في إطار استكمال تنفيذ الخطة التدريبية لقطاع التعليم الفني لتأهيل معلمي التعليم الفني على تدريس المناهج القائمة على الجدارات للام الدراسي 2020/2021 بالمدارس المستهدفة.
وعلى جانب آخر .. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، أنباء تزعم إلغاء إجازات المدرسين وكل القوة في المدارس، اعتبارا من ١٤ فبراير الحالي، استعدادا للتيرم التاني وامتحانات التيرم الأول.