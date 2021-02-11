العراق تعلن السيطرة على تسرب للغاز في مصفى القيارة

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، السيطرة على تسرب في أحد خزانات الغاز بمصفى القيارة في محافظة نينوى.





وقالت الخلية العراقية في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني والجهات الساندة لها سيطرت على تسرب في إحدى خزانات الغاز بمصفى القيارة بمحافظة نينوى نتيجة خلل فني، دون تسجيل خسائر بشرية".





وفي وقت سابق، أفاد مصدر امني، بنشوب حريق داخل احد خزانات الوقود في مصفى القيارة بمحافظة نينوى.





وكان جهاز الأمن الوطني العراقي أعلن أمس الأربعاء، ان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي كلف رئيس الجهاز عبد الغني الاسدي للوقوف على الأحداث التي رافقت التظاهرات في واسط.





وقال الجهاز إن "رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي وصل إلى واسط للوقوف على تداعيات وملابسات الاحداث الأمنية التي رافقت التظاهرات في المحافظة".



