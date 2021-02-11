ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العراق تعلن السيطرة على تسرب للغاز في مصفى القيارة

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:30 م
مصفى القيارة - صورة
مصفى القيارة - صورة أرشيفية
Advertisements
أمينة الدسوقي
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، السيطرة على تسرب في أحد خزانات الغاز بمصفى القيارة في محافظة نينوى.

وقالت الخلية العراقية في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني والجهات الساندة لها سيطرت على تسرب في إحدى خزانات الغاز بمصفى القيارة بمحافظة نينوى نتيجة خلل فني، دون تسجيل خسائر بشرية".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر امني، بنشوب حريق داخل احد خزانات الوقود في مصفى القيارة بمحافظة نينوى.

وكان جهاز الأمن الوطني العراقي أعلن أمس الأربعاء، ان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي كلف رئيس الجهاز عبد الغني الاسدي للوقوف على الأحداث التي رافقت التظاهرات في واسط.

وقال الجهاز  إن "رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي وصل إلى واسط للوقوف على تداعيات وملابسات الاحداث الأمنية التي رافقت التظاهرات في المحافظة".

واضاف ان "ذلك جاء بتكليف من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي".
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للمستشفى فورا .. 5 أعراض لـ فيروس كورونا تتطلب عناية طبية

يمكنها السير على سطح القمر.. هيونداي تكشف عن سيارة تايجر Hyundai TIGER ذاتية القيادة.. فيديو وصور

أسطول سيارات فاخر شهد على قصة حب حسن يوسف والسندريلا فى هذا الفيلم| صور