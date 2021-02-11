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فن

تعرف على قائمة حفلات عيد الحب.. أبرزها كارول سماحة وجنات

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:20 م
صدى البلد
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آيه عاطف
يستعد عدد من النجوم لإحياء حفلات عيد الحب، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:


جنات
ضمن سلسلة حفلات عيد الحب التى تنظمها دار الأوبرا، تحيى المطربة جنات حفلا في الثامنة مساء الجمعة ١٢ فبراير بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، حيث تشدو بنخبة مختارة من أعمالها الخاصة منها حب جامد، حب امتلاك، اللي بينك وبيني، حبيبي على نياته، وبحبك، وغيرها، إلى جانب عدد من مؤلفات التراث. 


أحمد عفت
يسبقها فاصل للمطرب أحمد عفت الذي يتغنى بكوكبة من ايقونات الموسيقى العربية التي قدمها كبار مطربي الوطن العربي، إلى جانب فقرة لعازف الجيتار وحيد ممدوح، حيث يقدم مجموعة من أشهر الألحان التى أبدعها عمالقة الموسيقى.


كارول سماحة
تستعد الفنانة كارول سماحة، لإحياء حفل عيد الحب اليوم، الخميس، على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية، برفقة أوركيسترا المايسترو محمد الموجي.


ومن المقرر أن تقدم كارول عددا من أبرز الأغاني الخاصة بها من بينها أغنية "خليك بحالك"، و"اقول انساك"، و"اسمعني"، و"اطلع في"، و"مخلصة"، وغيرها من الأغاني.


يذكر أن كارول سماحة شوقت متابعيها عن صدور أجدد أعمالها قريبًا، وهي أغنية تحمل اسم "شكرًا"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".


ودشنت كارول سماحة كاتبة: "ايام قليلة تفصلنا عن عملي الجديد #شكرًا".


أحمد جمال
كما يسبقها فاصل للمطرب الشاب أحمد جمال الذى يقدم جولة فنية فى أعماله المتميزة التي حققت قاعدة جماهيرية، إلى جانب مختارات من أعمال التراث يليه فقرة لعازف البيانو حمادة النجار الذى يؤدى مجموعة من أشهر ألحان الموسيقى العربية.

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